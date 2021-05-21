В Сальске водитель мотоцикла врезался в ВАЗ и выжил. Происшествие случилось 23 мая на городском аэродроме.Как сообщают местные жители, в этом месте часто собирается молодежь, чтобы "валить боком" (специально уходить в занос на машине). В этот день зрителей на взлетной полосе было много и все они стали свидетелями ДТП. На кадрах видно, что отечественный автомобиль движется по дороге, сзади на высокой скорости едет велосипедист, который судя по всему не расчитал расстояние для обгона.Он по касательной задел машину, от чего слетел со своего транспорта и кубарем покатился по асфальту. Парень чудом остался жив. После этого он немного посидел и встал как ни в чем не бывало. Возможно, что от серьезных травм его спас защитный шлем.