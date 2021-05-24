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В Сальске 7-летний мальчик, выпавший из окна, скончался в реанимации

В Сальске 7-летний мальчик, выпавший из окна, скончался в реанимации
В реанимации ЦРБ города Сальска скончался 7-летний мальчик, выпавший из окна. Ребенка не стало вечером 25 мая.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 24 мая. Коля забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Ребенок упал на асфальт и получил множественные травмы. Врачи, находившиеся в стоматологии на первом этаже в этом же доме, услышали стоны. Они вызвали скорую. Медики госпитализировали мальчика в реанимацию. Больше суток они боролись за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком тяжелыми. Спасти Колю не удалось.

Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям.

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