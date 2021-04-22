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В Сальске 60-летняя женщина пострадал в ДТП с ВАЗом

В Сальске 60-летняя женщина пострадал в ДТП с ВАЗом

В Сальске 60-летняя женщина пострадала в ДТП с ВАЗом. Происшествие случилось 24 апреля около 13:00 на улице Чернявского.

Как выяснилось, иномарка «Киа», за рулем которой находилась 36-летняя женщина, должна была уступить дорогу на перекрестке. Но этого не произошло. Из-за этого машина столкнулась с встречным автомобилем «ВАЗ-2104», которым управлял 90-летний дедушка.

Из-за сильного удара отечественное авто отбросило на отбойник.

По информации УГИБДД Ростовской области, в результате ДТП пострадала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали в городскую больницу.

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