В Сальске 60-летняя женщина пострадал в ДТП с ВАЗом

В Сальске 60-летняя женщина пострадала в ДТП с ВАЗом. Происшествие случилось 24 апреля около 13:00 на улице Чернявского.Как выяснилось, иномарка «Киа», за рулем которой находилась 36-летняя женщина, должна была уступить дорогу на перекрестке. Но этого не произошло. Из-за этого машина столкнулась с встречным автомобилем «ВАЗ-2104», которым управлял 90-летний дедушка.Из-за сильного удара отечественное авто отбросило на отбойник.По информации УГИБДД Ростовской области, в результате ДТП пострадала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали в городскую больницу.