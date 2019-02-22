В Ростовской области вынесли приговор водителю грузовика, задавившему насмерть коллегу



В Ростовской области водитель грузовика, задавивший коллегу, получил год исправительных работ.



По информации Багаевского районного суда, Андрей В. работал водителем КамАЗа на предприятии. Когда в кузов грузили зерно, автомобиль задел зерноочистительную машину. Андрей несколько раз отъезжал то назад, то вперёд. К нему подошли несколько работников цеха и стали помогать выехать. Один из них руками руководил движением КамАЗа, чтобы тот больше не задел аппарат.



Неожиданно, когда большегруз сдавал назад, прямо под его колёсами появился ещё один сотрудник. Водитель не заметил его и задавил.

Поняв, что произошло, Андрей выбежал из кабины. Вместе с другими работниками он пытался привести пострадавшего в чувство, но тщетно. Когда на место прибыли медики, они констатировали смерть мужчины.



Во время судебного процесса Андрей признал свою вину. Он всячески содействовал следствию, часть навещал мать погибшего и помог ей организовать похороны сына. Он не смог заставить себя вернуться работать на предприятие.



- Суд признал фигуранта виновным, - отметили в ведомстве. – Ему назначен год исправительных работ с удержание из зарплаты десяти процентов.



Приговор в законную силу вступил.