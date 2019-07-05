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В Ростовской области водитель легковушки сбил женщину-дворника и сбежал

В Ростовской области водитель легковушки сбил женщину-дворника и сбежал
Женщина попала под колёса автомобиля в Сальске. Происшествие случилось на улице Ленина 9 июля около 5:30.

Дворник убирала территорию возле одного из банков. В это время по проезжей части, ещё пустой в столь ранний час, ехал 22-летний парень за рулём «ВАЗ-2114». Он сбил 65-летнюю женщину, а затем скрылся с места ДТП. Потерпевшая не успела рассмотреть ни водителя, ни машину. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

- Через некоторое время водителя смогли найти, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту происшествия проводится проверка.

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