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В Ростовской области столкнулись ВАЗ и «Лада»: пострадал один человек

В Ростовской области столкнулись ВАЗ и «Лада»: пострадал один человек
В станице Кривянской Ростовской области произошло ДТП с участием «Лады» и ВАЗа. Авария случилась в районе улицы Жданова 18 июля около 18 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.

По данным издания, водитель «Лады Калины» выехал с улицы Жданова на перекресток. В его сторону по улице Большой направлялся «ВАЗ-2107». Пытаясь предотвратить столкновение, мужчина за рулем ВАЗа попытался затормозить. Однако автомобили все равно столкнулись «лоб в лоб».

В результате аварии пострадал мужчина за рулем «семерки». Его госпитализировали. Водителю «Лады» оказали помощь на месте.

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