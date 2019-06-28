В Ростовской области соцработник похитил из квартиры пенсионерки икону за 200 тысяч рублей



В Ростовской области социального работника обвиняют в краже старинной иконы. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



В полицию Константиновского района обратился мужчина и рассказал о том, что из квартиры, где ранее проживала его мать, пропала ценная икона Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость». В ходе проверки места преступления оперативники обнаружили, что замок не взламывали.



В квартире проживала пожилая женщина. Вплоть до самой смерти за ней ухаживала 42-летняя соцработница. Когда пенсионерка умерла в возрасте 96 лет, у сиделки остался ключ от квартиры. На неё и пало подозрение. Через какое-то время её задержали.



- Женщина знала, что в доме долго никого не будет, так как сыновья умершей хозяйки квартиры проживают в других городах, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Она открыла помещение и похитила икону.



Затем она продала святой образ в одну из антикварных лавок Ростова и выручила за неё 20 тысяч рублей. Полицейские изъяли икону и отдали на экспертизу. Выяснилось, что она была изготовлена в 19-м веке и стоит более 200 тысяч рублей.



В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил его в Усть-Донецкий районный суд для рассмотрения по существу.