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В Ростовской области при пожаре во флигеле погиб мужчина

В Ростовской области при пожаре во флигеле погиб мужчина
Фото: Involokolamsk.ru
В Орловском районе Ростовской области при пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в жилом флигеле на улице Колхозной в хуторе Большевик.

Сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной охраны 8 января в 16:33. На место выехали восемь спасателей и две единицы техники.
- Площадь пожара составила два квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Во время тушения обнаружен мёртвым 76-летний мужчина.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

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