В Ростовской области при пожаре в частном доме хозяйка получила ожоги 80% тела



В городе Шахты в результате пожара во дворе частного дома пострадала 62-летняя женщина.



Возгорание произошло на улице Котовского. Кроме жилого дома, огнём были охвачены сарай и стоявшая во дворе пассажирская «ГАЗель».



Хозяйку вытащили из горящего помещения. Она чудом осталась жива, сообщает DonDay Шахты. Женщина получила ожоги 80% тела. В настоящее время она находится в реанимации БСМП Шахт.



Причина пожара пока не известна. Дознаватели проводят проверку.