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В Ростовской области при пожаре в частном доме хозяйка получила ожоги 80% тела

В Ростовской области при пожаре в частном доме хозяйка получила ожоги 80% тела
В городе Шахты в результате пожара во дворе частного дома пострадала 62-летняя женщина.

Возгорание произошло на улице Котовского. Кроме жилого дома, огнём были охвачены сарай и стоявшая во дворе пассажирская «ГАЗель».

Хозяйку вытащили из горящего помещения. Она чудом осталась жива, сообщает DonDay Шахты. Женщина получила ожоги 80% тела. В настоящее время она находится в реанимации БСМП Шахт.

Причина пожара пока не известна. Дознаватели проводят проверку.

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