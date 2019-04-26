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В Ростовской области при падении иномарки в Дон погибли пять человек

В Ростовской области при падении иномарки в Дон погибли пять человек
В Константиновском районе при падении иномарки в Дон погибли пять человек. Информацию об этом передает СУ СКР по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел 28 апреля. В управлении уточнили, что иномарка находилась в 800 метрах от Константиновска, на правом берегу реки Дон. По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением. Машина упала в реку.

– В результате происшествия погибли пять человек. Спасатели обнаружили три тела погибших. Еще два предстоит найти, – рассказали в следственном управлении.

В настоящее время по факту случившегося проходит доследственная проверка.

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