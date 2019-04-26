В Ростовской области при падении иномарки в Дон погибли пять человек



В Константиновском районе при падении иномарки в Дон погибли пять человек. Информацию об этом передает СУ СКР по Ростовской области.



Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел 28 апреля. В управлении уточнили, что иномарка находилась в 800 метрах от Константиновска, на правом берегу реки Дон. По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением. Машина упала в реку.



– В результате происшествия погибли пять человек. Спасатели обнаружили три тела погибших. Еще два предстоит найти, – рассказали в следственном управлении.



В настоящее время по факту случившегося проходит доследственная проверка.