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В Ростовской области пенсионер на иномарке сбил маленького мальчика

В Ростовской области пенсионер на иномарке сбил маленького мальчика
Маленький мальчик пострадал при ДТП в Шахтах. Авария случилась на улице Советская 14 февраля около 12:30. В это время 10-летний школьник возвращался домой после уроков. Он стал переходить дорогу по «зебре» возле дома № 25.

В это время по проезжей части двигался 90-летний пенсионер за рулём «Мицубиси Лансер». Он не уступил дорогу мальчику и сбил его.

- В результате ДТП пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу скорой помощи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

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