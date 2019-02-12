В Ростовской области пенсионер на иномарке сбил маленького мальчика



Маленький мальчик пострадал при ДТП в Шахтах. Авария случилась на улице Советская 14 февраля около 12:30. В это время 10-летний школьник возвращался домой после уроков. Он стал переходить дорогу по «зебре» возле дома № 25.



В это время по проезжей части двигался 90-летний пенсионер за рулём «Мицубиси Лансер». Он не уступил дорогу мальчику и сбил его.



- В результате ДТП пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу скорой помощи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка.