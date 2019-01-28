В Ростовской области осудили мужчину, убившего и расчленившего свою мать



В Таганроге мужчина, убивший и расчленивший свою мать, получил тюремный срок. Суд вынес приговор 29 января.



Летом 2018 года таганрожец поругался с 78-летней матерью. В пылу конфликта он стал бить её по голове и туловищу. От полученных травм пенсионерка умерла на месте. Увидев, что женщина не подаёт признаков жизни, злоумышленник решил спрятать её тело.



Он вооружился ножом, молотком, топором и расчленил труп на восемь частей. Далее он упаковал их в пакеты и закопал в лесополосе рядом с вокзалом. Чтобы отвести от себя подозрения, он пошёл в полицию и рассказал, что мама пропала.



Спустя несколько месяцев части её тела удалось найти. Тогда подозрение сразу пало на сына.

В январе суд признал подозреваемого виновным.



- Фигуранту назначено девять лет и десять месяцев колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Таганрога.



Приговор в законную силу ещё не вступил.