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В Ростовской области опрокинулась «Мазда», столкнувшись с «Фордом»

В Ростовской области опрокинулась «Мазда», столкнувшись с «Фордом»
В Ростовской области столкнулись две иномарки. Авария случилась днем 2 февраля под Таганрогом.

Водитель «Мазды» двигался по Ростовскому шоссе. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилистом на «Форде». От полученного удара «Мазда» перевернулась на левый бок.

По словам свидетелей аварии, незначительные травмы получила пассажирка «Форда». У девушки в результате ДТП был разбит нос. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь. От госпитализации пассажирка иномарки отказалась.

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