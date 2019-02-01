В Ростовской области опрокинулась «Мазда», столкнувшись с «Фордом»



В Ростовской области столкнулись две иномарки. Авария случилась днем 2 февраля под Таганрогом.



Водитель «Мазды» двигался по Ростовскому шоссе. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилистом на «Форде». От полученного удара «Мазда» перевернулась на левый бок.



По словам свидетелей аварии, незначительные травмы получила пассажирка «Форда». У девушки в результате ДТП был разбит нос. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь. От госпитализации пассажирка иномарки отказалась.