В Ростовской области неизвестный зарезал женщину ради денег
В Гуково Ростовской области обнаружили тело 56-летней женщины. По версии следствия, труп нашли 5 марта в одном из частных домов.
На туловище убитой оказалось множество колото-резанных ранений. Из её дома были похищены деньги.
- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебных экспертиз, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
По факту обнаружения тело возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство». Правоохранители устанавливают личность преступника.