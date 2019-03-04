Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области неизвестный зарезал женщину ради денег

В Ростовской области неизвестный зарезал женщину ради денег
В Гуково Ростовской области обнаружили тело 56-летней женщины. По версии следствия, труп нашли 5 марта в одном из частных домов.
На туловище убитой оказалось множество колото-резанных ранений. Из её дома были похищены деньги.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебных экспертиз, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По факту обнаружения тело возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство». Правоохранители устанавливают личность преступника.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.