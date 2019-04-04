В Ростовской области начальника военкомата оштрафовали на 200 тысяч



Новочеркасский городской суд приговорил бывшего начальника первого отделения городского военкомата Сергея Каныгина. Ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей за хищение чужого имущества. Об этом сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета РФ по ЮФО.



Как официальным данным, в 2017 году Каныгин обманул офицера запаса, который хотел поступить на военную службу на договорной основе. Военком пообещал положительный исход подписания контракта. За свои услуги он взял 200 тысяч рублей.



Однако Каныгин не имел возможности использовать свои положение, чтобы повлиять на процесс зачисления на военную службу.



- Новочеркасский городской суд Ростовской области признал его виновным в хищении чужого имущества путем обмана. - сообщили в военном ведомстве. - Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.