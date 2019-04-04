Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области начальника военкомата оштрафовали на 200 тысяч

В Ростовской области начальника военкомата оштрафовали на 200 тысяч
Новочеркасский городской суд приговорил бывшего начальника первого отделения городского военкомата Сергея Каныгина. Ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей за хищение чужого имущества. Об этом сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета РФ по ЮФО.

Как официальным данным, в 2017 году Каныгин обманул офицера запаса, который хотел поступить на военную службу на договорной основе. Военком пообещал положительный исход подписания контракта. За свои услуги он взял 200 тысяч рублей.

Однако Каныгин не имел возможности использовать свои положение, чтобы повлиять на процесс зачисления на военную службу.

- Новочеркасский городской суд Ростовской области признал его виновным в хищении чужого имущества путем обмана. - сообщили в военном ведомстве. - Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.