В Ростовской области на трассе застрелили водителя грузовика



В Октябрьском сельском поселении Ростовской области на трассе застрелили водителя фуры. Убийство произошло на 1 000-м километре автодороги, возле поворота на Шахты, 28 апреля около 12 часов.



По предварительным данным, водитель фуры вышел из салона, чтобы устранить неисправность. Пока он работал, к нему подошел неизвестный и произвел в него несколько выстрелов. После этого он покинул место происшествия. По словам очевидцев, злоумышленник скрылся в лесополосе.



В ГМ МВД по Ростовской области подтвердили факт происшествия.