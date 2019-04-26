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В Ростовской области на трассе застрелили водителя грузовика

В Ростовской области на трассе застрелили водителя грузовика
В Октябрьском сельском поселении Ростовской области на трассе застрелили водителя фуры. Убийство произошло на 1 000-м километре автодороги, возле поворота на Шахты, 28 апреля около 12 часов.

По предварительным данным, водитель фуры вышел из салона, чтобы устранить неисправность. Пока он работал, к нему подошел неизвестный и произвел в него несколько выстрелов. После этого он покинул место происшествия. По словам очевидцев, злоумышленник скрылся в лесополосе.

В ГМ МВД по Ростовской области подтвердили факт происшествия.

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