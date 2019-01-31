В Ростовской области на рынке мужчина ограбил 37-летнюю женщину



В Ростовской области мужчина ограбил женщину. Происшествие случилось 1 февраля в Шахтах.



На рынке 37-летняя горожанка покупала продукты. В это время к ней быстро подошел 31-летний подозреваемый, отобрал кошелек, после чего убежал.



О случившемся женщина рассказала сотрудникам полиции. В тот же день они задержали мужчину.



- В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе донского главка. - Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.