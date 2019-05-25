В Ростовской области мужчина и маленькая девочка выпали из окна пятого этажа



Фото: superomsk.ru



В Шахтах Ростовской области мужчина и полуторагодовалая малышка выпали из окна пятого этажа. Несчастный случай произошёл в доме №11 по улице Разина 27 мая.



Как рассказали DonDay Шахты соседи потерпевших, семья девочки часто выпивала. В тот день они тоже употребляла алкоголь. Они не обратили внимания, как ребёнок подошёл к окну и облокотился на москитную сетку. Вместе с ней малышка выпала наружу. Каким-то чудом она зацепился за кондиционер, находящийся этажом ниже,и повисла на нём.



Бедняжка стала громко кричать, и её услышали соседи. Пока они пытались достать девочку, из окна квартиры выпал ещё один человек: гость её родителей. Как рассказали очевидцы, мужчина упал на асфальт. Он получил перелом колена, сотрясение мозга и раздробил бедро. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.



За это время соседи уже выбежали на улицу и растянули одеяло под висящей на кондиционере девочкой. Когда она сорвалась, то её смогли поймать. Она не получила серьёзных травм. Однако, сильно испугалась, и долго не могла перестать плакать.



К месту происшествия прибыли медработники и правооранители. Оба родителя девочки были сильно пьяны. Мать вообще, кажется, не поняла, что случилось. Она даже не поинтересовалась состояние дочери. В больницу с малышкой поехала одна из соседок.



По факту инцидента проводится проверка.