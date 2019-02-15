В Ростовской области молодой человек изнасиловал и ограбил девушку



На Дону 26-летний молодой человек ограбил и изнасиловал молодую девушку. Инцидент произошел поздним вечером 13 февраля в Сальском районе. Об этом сообщает DonDay.ru.



По информации источника издания, подозреваемый в изнасиловании Нариман С. встретился со своей жертвой на лавочке возле парка. Молодой человек предложил девушке заказать такси, и она согласилась. По пути к месту, куда должна была прибыть машина, было заброшенное здание.



Схватив девушку за шею, Нариман потащил ее туда. Он стал сжимать ей шею до тех пор, пока она не потеряла сознание. Затем преступник изнасиловал жертву и сорвал с нее золотую цепочку.



- По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



В настоящее время идет розыск предполагаемого преступника. Есть информация, что он может находиться в Ростове-на-Дону. Если у вас есть информация о его местонахождении, просьба позвонить в полицию.