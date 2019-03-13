В Ростовской области два человека пострадали в результате ДТП



На Дону в результате аварии пострадали два человека. ДТП случилось 15 марта в Аксайском районе. На трассе М-4 «Дон» около 11:30 столкнулись две машины.



На 1 037-м километре автодороги 33-летний водитель «Митсубиси» не уступил дорогу «Шкоде Актавиа». За рулём второго авто сидел 59-летний мужчина. Он не смог избежать столкновения, в итоге машины врезались друг в друга.



- Водитель «Шкоды» и 58-летняя пассажирка «Митсубиси» получили травмы и были госпитализированы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту случившегося проводится проверка.

