Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области два человека пострадали в результате ДТП

В Ростовской области два человека пострадали в результате ДТП
На Дону в результате аварии пострадали два человека. ДТП случилось 15 марта в Аксайском районе. На трассе М-4 «Дон» около 11:30 столкнулись две машины.

На 1 037-м километре автодороги 33-летний водитель «Митсубиси» не уступил дорогу «Шкоде Актавиа». За рулём второго авто сидел 59-летний мужчина. Он не смог избежать столкновения, в итоге машины врезались друг в друга.

- Водитель «Шкоды» и 58-летняя пассажирка «Митсубиси» получили травмы и были госпитализированы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту случившегося проводится проверка.
В Ростовской области два человека пострадали в результате ДТП

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.