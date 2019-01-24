В Ростовской области автомобиль едва не ушел под лед



В Таганроге Ростовской области автомобиль едва полностью не ушел под лет. Происшествие случилось утром 26 января. Об инциденте поведали очевидцы.



Свидетели происшествия рассказали, что водитель легковушки приехал на побережье, чтобы заняться зимней рыбалкой. Позже автолюбитель покинул берег и проехался прямо по ледяной глади. Однако лед не выдержал такой тяжелый груз и треснул. После этого машина стала погружаться в воду.



К счастью, рядом оказались неравнодушные люди. Они привязали один конец троса к провалившейся машине, а другой – к своему авто. Так легковушку удалось спасти.



Ростовчане возмутились безответственностью рыбака и владельца авто. Многие согласились с тем, что передвигаться по люду опасно не только на машине, но и просто пешком.