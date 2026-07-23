В ростовском крематории простятся с загадочно погибшей 38-летней девушкой

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В Ростове-на-Дону состоятся похороны 38-летней Стефании Ковальской, погибшей при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Donday.Прощание с девушкой пройдет 24 июля в местном крематории.До сих пор устанавливаются обстоятельства ее загадочной гибели. Тело Стефании Ковальской с серьезными изменениями нашли в роще. Из-за жары тело изменилось так сильно, что даже визуально определить причину смерти не удалось.У ростовчанки остались мама и бабушка. Обе женщины имеют инвалидность.Неравнодушные начали сбор материальной помощи для родных погибшей.