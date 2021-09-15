В Ростовской области горела свалка у подножия террикона

В Донецке Ростовской области произошел пожар на мусорной свалке прямо у подножия террикона шахты Гундоровской. ЧП случилось днем 16 сентября.Как сообщают местные жители в социальных сетях, возгорания там происходят не в первый раз. Неизвестные свозят туда мусор на машинах и видимо поджигают, чтобы избавиться от него. Однако после распространения огня рядом погибает вся растительность, что может спровоцировать крупный ландшафтный пожар. Также к более печальным последствиям может привести загорание самого террикона. Ведь во время горения в нем происходят различные химические процессы, приводящие к сильному загрязнению окружающей среды.Но судя по всему люди не думают о последствиях. К счастью, пожарным удалось потушить пламя до того, как оно охватило большую территорию.