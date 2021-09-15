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В Ростовской области горела свалка у подножия террикона

В Ростовской области горела свалка у подножия террикона

В Донецке Ростовской области произошел пожар на мусорной свалке прямо у подножия террикона шахты Гундоровской. ЧП случилось днем 16 сентября.

Как сообщают местные жители в социальных сетях, возгорания там происходят не в первый раз. Неизвестные свозят туда мусор на машинах и видимо поджигают, чтобы избавиться от него. Однако после распространения огня рядом погибает вся растительность, что может спровоцировать крупный ландшафтный пожар. Также к более печальным последствиям может привести загорание самого террикона. Ведь во время горения в нем происходят различные химические процессы, приводящие к сильному загрязнению окружающей среды.

Но судя по всему люди не думают о последствиях. К счастью, пожарным удалось потушить пламя до того, как оно охватило большую территорию.



Видео: Газета Новость
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