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В Ростовской области женщина попала под колёса мотоцикла

В Ростовской области женщина попала под колёса мотоцикла
Фото: moskva-dtp.ru

В Ростовской области мотоциклист сбил пешехода. ДТП произошло в городе Гуково 14 августа.

Авария случилась на улице Мира. В районе дома № 33 водитель двухколёсного транспортного средства «Кавасаки» совершил наезд на женщину. По предварительным данным, пешеход переходила дорогу в неположенном месте.
– В результате происшествия женщина получила травмы, ей понадобилась разовая медицинская помощь, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Водитель мотоцикла не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП назначена проверка.

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