В Ростовской области женщина попала под колёса мотоцикла



Фото: moskva-dtp.ru



В Ростовской области мотоциклист сбил пешехода. ДТП произошло в городе Гуково 14 августа.



Авария случилась на улице Мира. В районе дома № 33 водитель двухколёсного транспортного средства «Кавасаки» совершил наезд на женщину. По предварительным данным, пешеход переходила дорогу в неположенном месте.

– В результате происшествия женщина получила травмы, ей понадобилась разовая медицинская помощь, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.



Водитель мотоцикла не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП назначена проверка.