В Ростовской области женщина получила травмы в ДТП
Фото: battime.ru
В Ростовской области в результате аварии пострадала женщина-пешеход. Происшествие случилось 17 ноября в Батайске на улице Луначарского.
Водитель «ВАЗ-2115», по предварительным данным, сбил 56-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травмы. Бригада скорой помощи доставила её в больницу.
- Все обстоятельства случившегося устанавливаются, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Правоохранители проводят проверку.