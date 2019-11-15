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В Ростовской области женщина получила травмы в ДТП

В Ростовской области женщина получила травмы в ДТП
Фото: battime.ru

В Ростовской области в результате аварии пострадала женщина-пешеход. Происшествие случилось 17 ноября в Батайске на улице Луначарского.

Водитель «ВАЗ-2115», по предварительным данным, сбил 56-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травмы. Бригада скорой помощи доставила её в больницу.

- Все обстоятельства случившегося устанавливаются, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Правоохранители проводят проверку.

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