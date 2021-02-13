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В Ростовской области заключенный отравился неизвестным веществом и умер

В Ростовской области заключенный отравился неизвестным веществом и умер
В Ростовской области заключенный скончался, отравившись неизвестным веществом. Как сообщают телеграм-каналы, происшествие случилось в шахтинском исправительном учреждении № 20 на выходных.

Старший инспектор пронес вещество в учреждение и позвал «употребить» двоих заключенных, отбывающих срок за убийство.

Через несколько часов все трое почувствовали недомогание. Им вызвали бригаду скорой помощи. Один из арестантов скончался по дороге в медучреждение, двое других выпивавших находятся в реанимации.

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