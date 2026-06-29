В Ростовской области загорелся мусор на полигоне в станице Багаевской
В Ростовской области на полигоне в станице Багаевской произошло возгорание мусора. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
На территории выявили задымление и очаг возгорания площадью порядка 50 квадратных метров. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. Специалисты продолжают пересыпать участок тления грунтом.
По словам Антонины Пшеничной, на месте задействованы пять единиц специализированной техники: бульдозер, экскаватор, погрузчик и самосвалы.
Завершить работы планируют 1 июля.