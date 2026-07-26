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В Ростовской области задерживаются 89 поездов 26 июля

В Ростовской области задерживаются 89 поездов 26 июля
В Ростовской области 26 июля задерживаются 89 поездов. Об этом сообщает СКЖД.

В донском регионе накануне начался настоящий ураган. Начались проблемы со светом и водой. Более сотни деревьев оказались повалены стихией. Машинам пришлось буквально «плыть» по проезжей части.

В настоящее время задерживаются 89 пассажирских поездов. Причиной стало отключение тепловых подстанций и автоматических устройств регулирования движение поездов. Время задержки составляет до 8 часов.

- В настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена, основные повреждения инфраструктуры из-за непогоды устранены. В общей сложности к устранению последствий стихии было привлечено более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники, - сказано в сообщении.
Фото: DonDay.ru.
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