В Ростовской области задержанный выпал из окна отдела полиции, когда пытался сбежать

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В Неклиновском районе Ростовской области из окна отдела полиции во время допроса выпал задержанный. Во время допроса 27-летний парень пытался сбежать во время допроса в селе Покровском.Вечером 16 июля молодого человека доставили в отдел МВД по Неклиновскому району, расположенный по адресу: улица Ленина, 292. Мужчину подозревали в краже. Во время допроса он неожиданно подбежал к окну и попытался спуститься по водосточной трубе, но не удержался и упал с третьего этажа.Несмотря на попытку побега, далеко уйти мужчине не удалось. При падении он получил переломы.В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что ему была оказана первая доврачебная помощь, были вызваны сотрудники медицинского учреждения. Пострадавший госпитализирован.Известно, что ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.