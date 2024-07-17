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В Ростовской области задержанный выпал из окна отдела полиции, когда пытался сбежать

В Ростовской области задержанный выпал из окна отдела полиции, когда пытался сбежать
В Неклиновском районе Ростовской области из окна отдела полиции во время допроса выпал задержанный. Во время допроса 27-летний парень пытался сбежать во время допроса в селе Покровском.

Вечером 16 июля молодого человека доставили в отдел МВД по Неклиновскому району, расположенный по адресу: улица Ленина, 292. Мужчину подозревали в краже. Во время допроса он неожиданно подбежал к окну и попытался спуститься по водосточной трубе, но не удержался и упал с третьего этажа.

Несмотря на попытку побега, далеко уйти мужчине не удалось. При падении он получил переломы.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что ему была оказана первая доврачебная помощь, были вызваны сотрудники медицинского учреждения. Пострадавший госпитализирован.

Известно, что ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.
Фото: соцсети
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