Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области задержали парня, который собирался передать заключённым телефоны

В Ростовской области задержали парня, который собирался передать заключённым телефоны
В Новочеркасске задержали 27-летнего парня, который собирался перебросить на территорию колонии сотовые тефоны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Молодого человека поймали 22 сентября на территории колонии Новочеркасска. Он намеревался доставить на режимный участок запрещённые предметы.
- В ходе досмотра у нарушителя нашли 15 сотовых телефонов, - добавили в ведомстве.

На парня составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела будут рассматриваться в мировом суде Новочеркасска.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.