В Ростовской области задержали парня, который собирался передать заключённым телефоны
В Новочеркасске задержали 27-летнего парня, который собирался перебросить на территорию колонии сотовые тефоны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
Молодого человека поймали 22 сентября на территории колонии Новочеркасска. Он намеревался доставить на режимный участок запрещённые предметы.
- В ходе досмотра у нарушителя нашли 15 сотовых телефонов, - добавили в ведомстве.
На парня составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела будут рассматриваться в мировом суде Новочеркасска.