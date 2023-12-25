В Ростовской области задержали мужчину, застрелившего лося

Фото: ГУ МВД до Ростовской области

За охоту на лося в Шолоховском районе задержали мужчину. Происшествие случилось в районе хутора Солонцовского Верхнедонского района. Об этом сообщили 25 декабря в ГУ МВД по Ростовской области.Лесник обнаружил тушу убитого лося и вызвал правоохранителей. Полицейские осмотрели место происшествия и нашли несколько гильз. В ходе проверки, они сумели установить браконьера.Выяснилось, что мужчина незаконно охотился на лосей. В время обыска полицейские обнаружили у подозреваемого охотничье ружье, на которое у него не было разрешения.В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.За совершенное преступление мужчине грозят штраф в размере 500 тысяч рублей и два года лишения свободы.В донском регионе на охоту можно выходить в случае, если имеется охотничий билет единого федерального образца. Также для хранения и ношение огнестрельного оружия нужно иметь специальное разрешение.В Ростовской области сезон охоты на копытных зверей начался еще с 1 июля и продолжится до 10 января 2024 года.