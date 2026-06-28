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В Ростовской области за сутки 26 июня потушили 11 пожаров

В Ростовской области за сутки 26 июня потушили 11 пожаров
Главное управление МЧС России по Ростовской области сообщило об итогах оперативной работы за минувшие сутки, 26 июня. За этот период пожарно-спасательные подразделения региона успешно ликвидировали 11 пожаров.

На тушение огня и проведение аварийно-спасательных работ были задействованы 148 специалистов и 37 единиц техники. Пожарные выезжали на тушение девяти техногенных возгораний и двух природных пожаров.

Помимо борьбы с огнем, сотрудники МЧС проявили оперативность и профессионализм при ликвидации последствий шести дорожно-транспортных происшествий. В результате их действий удалось спасти жизни пяти человек.

К сожалению, не обошлось и без трагических происшествий. Сообщается об одном погибшем на воде за прошедшие сутки.

МЧС напоминает жителям и гостям Ростовской области о необходимости соблюдения мер безопасности, особенно в условиях жаркой погоды и повышенной пожароопасности.
Фото: Donday
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