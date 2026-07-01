В Ростовской области за минувшие сутки потушили десять техногенных пожаров

Фото: ГУ МЧС по РО

За минувшие сутки, 30 июня, в Ростовской области сотрудники МЧС ликвидировали десять техногенных пожаров. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.Кроме того, пожарные расчеты потушили восемь возгораний сухой растительности и устранили последствия четырех дорожно-транспортных происшествий. В результате проведенных работ был спасен один человек.Всего за сутки к ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекались 162 сотрудника МЧС и 39 единиц специальной техники.