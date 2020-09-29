В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели парней, на которых упало дерево
В Ростовской области из-за сильного ветра сломалось дерево и упало на машину, в которой сидели два парня. Молодых парней раздавило насмерть. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Как сообщалось ранее, в станице Багаевской 30 сентября дерево упало на припаркованный возле дома автомобиль. В салоне в этот момент сидели 26-летний и 21-летний парни.
В результате произошедшего мужчины скончались на месте происшествия.
- В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.