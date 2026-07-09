В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту жесткого ДТП с КамАЗом

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возбуждено уголовное дело после серьезной аварии. Столкновение внедорожника с большегрузом унесло жизнь пассажирки и травмировало ребенка.Авария произошла ночью 7 июля в Аксайском районе. В салоне «Ленд Ровера» находились трое: водитель 37 лет, а также женщина 30 и девочка десяти лет.Машина шла в попутном направлении с «КамАЗом», когда шофер внедорожника не справился с управлением. Основной удар пришелся на переднее пассажирское кресло. Женщина получила тяжелейшие травмы и погибла до приезда медиков. Мужчину и девочку спасатели деблокировали и госпитализировали.Водитель стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.