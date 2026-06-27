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В Ростовской области водолазы обнаружили тело мужчины, пропавшего накануне

В Ростовской области водолазы обнаружили тело мужчины, пропавшего накануне

В Ростовской области водолазы обнаружили тело мужчины, пропавшего накануне. Инцидент произошел в реке Большой Несветай в Родионово-Несветайской слободе.

По данным регионального управления МЧС, 30-летний местный житель исчез под водой во время купания 26 июня. Его тело было найдено только на следующий день, 27 июня.

Представители экстренных служб в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде. Рекомендуется выбирать для купания только оборудованные пляжные зоны, где дно обследовано, присутствуют спасатели и созданы необходимые условия для отдыха.
Фото: Нейросеть
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