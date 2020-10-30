В Ростовской области водителю мусоровоза, сбившего насмерть пешехода, вынесли приговор

В Ростовской области водителю мусоровоза, который насмерть сбил женщину-пешехода, вынесли приговор. Его признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ленинский районный суд опубликовал решение на официальном сайте 2 ноября.Согласно материалам дела водитель мусоровоза Евгений Ляш вместе со своим напарником выполняли свои рабочие обязанности 10 декабря 2018 года около трёх часов дня. Они забрали мусор во дворе и собрались выезжать с прилегающей территории на дорогу. Однако Евгений не заметил женщину-пешехода и стал выполнять манёвр.Водитель, проехав примерно метр, почувствовал, что на что-то наехал. Он вышел из кабины и увидел под колёсами мусоровоза человека.Сын погибшей женщины добавил, что его мама хромала, левая сторона двигалась неполноценно. Вероятно, женщина даже не успела уйти с проезжей части, чтобы избежать наезда.При допросе в суде Евгений Ляш не признал своей вины. По его словам, из салона не видно порядка трёх метров от кузова, поэтому он не мог оценить дорожную ситуацию в целом.Несмотря на то, что на автомобиле были зеркала переднего вида, направленные на бордюры - направо, водитель также не мог в них заметить женщину, так как она попала под левое колесо.Суд признал Евгения Владимировича виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также подсудимому запретили садиться за руль в течение года.