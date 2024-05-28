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В Ростовской области водители легковушек попали в больницу после ДТП

В Ростовской области водители легковушек попали в больницу после ДТП
В Ростовской области произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось В Сальском районе 26 мая около 10:00.

Тем утром 63-летний мужчина за рулем «десятки» двигался по автодороге Сальск — Городовиковск. Едва он выехал из города, как на перекрестке не уступил дорогу «Хендай Солярису». Избежать столкновения не удалось. Машины на полном ходу впечатались друг в друга.

— В результате ДТП пострадали оба водителя, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Мужчину и 28-летнего парня с травмами доставили в больницу.
Фото: соцсети.
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