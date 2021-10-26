В Ростовской области водитель ВАЗа спровоцировал ДТП с иномарками

В городе Донецке Ростовской области водитель «ВАЗ-2114» спровоцировал аварию с двумя иномарками. ДТП произошло 27 октября в 21-м поселке.Как сообщает местное издание «Новость», за рулем отечественного авто находился мужчина. Впереди ехали «Форд» и минивэн. Внезапно водитель минивэна начал совершать экстренное торможение на дороге, и иномарка, следующая за ним, также начала останавливаться. Водитель ВАЗа не соблюдал дистанцию, поэтому затормозить не успел и на скорости врезался в «Форд», который по цепочке ударился в минивэн.Автомобиль, который ехал первый, практически не получил повреждений, а вот на восстановление отечественного авто и «Форда» придется потратиться. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.