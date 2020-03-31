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В Ростовской области водитель ВАЗа погиб, врезавшись в столб

В Ростовской области водитель ВАЗа погиб, врезавшись в столб
Фото для иллюстрации: ya62.ru

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области. Инцидент случился в Пролетарске в ночь на 2 апреля.

По улице Советской ехал 21-летний парень на «ВАЗ-21099». В районе дома № 111 он на большой скорости врезался в опору газопровода, которая находилась слева по ходу движения. От удара машину смяло, как консервную банку.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, от полученных травм водитель погиб.

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