В Ростовской области водитель ВАЗа погиб, врезавшись в столб



Фото для иллюстрации: ya62.ru



Смертельное ДТП произошло в Ростовской области. Инцидент случился в Пролетарске в ночь на 2 апреля.



По улице Советской ехал 21-летний парень на «ВАЗ-21099». В районе дома № 111 он на большой скорости врезался в опору газопровода, которая находилась слева по ходу движения. От удара машину смяло, как консервную банку.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, от полученных травм водитель погиб.