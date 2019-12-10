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В Ростовской области водитель внедорожника, скрываясь от пограничников, угодил в озеро: видео

В Ростовской области водитель внедорожника, скрываясь от пограничников, угодил в озеро: видео
В Зимовниковском районе Ростовской области водитель «Тойоты Прадо» провалился под лёд. Инцидент случился днём 12 декабря в хуторе Глубоком.

Владелец иномарки вёз в машине контрабанду. Его пытались остановить сотрудники пограничной службы, рассказали свидетели ЧП. Скрываясь от погони, автомобилист выехал на замёрзшее озеро. Под грузом машины лёд проломился, и иномарка упала в воду.

На место выезжали сотрудники поисково-спасательного подразделения. К моменту их прибытия пассажиры и водитель уже покинули авто. в результате ЧП никто из них не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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