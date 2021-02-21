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В Ростовской области водитель на внедорожнике провалился под лед

В Ростовской области водитель на внедорожнике провалился под лед
В Ростовской области парень за рулем внедорожника провалился под лед. Происшествие случилось поздно вечером 23 февраля на реке Чепрак в городе Пролетарске.

Как сообщил DonDay.ru, компания парней отмечала День защитника Отечества. Они решили прокатиться на авто. Около полуночи парни выехали на машине «Лада Нива» и поехали вдоль улицы. В какой-то момент водитель не справился с управлением - автомобиль оказался на неокрепшем льду и начал тонуть в реке.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, а машина осталась стоять посреди водоема.

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