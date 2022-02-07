В Ростовской области водитель китайского авто пострадал, перевернувшись на трассе

Фото: Геннадий Правдюков.

В Ростовской области пожилой мужчина попал в больницу, перевернувшись за рулем китайского авто. Происшествие случилось днем 8 февраля на трассе Азов - Ейск.Предварительно известно, что 63-летний мужчина ехал на автомобиле «BYD QCJ7083A» в районе Азова. В пути он превысил скорость, машину стало заносить, и водитель не смог удержать руль. Потерявшая управление иномарка съехала в кювет, после чего перевернулась. Травм водителю избежать не удалось.- Шофера с повреждениями доставили в больницу, - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.