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В Ростовской области водитель «Хонды» насмерть сбил велосипедиста

В Ростовской области водитель «Хонды» насмерть сбил велосипедиста
В Ростовской области водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла 19 июля.

Вечером 33-летний мужчина за рулем «Хонды» двигался в сторону села Приморка. В этот момент по проезжей части ехал 50-летний велосипедист.

По предварительным данным, водитель не сразу заметил двухколесный транспорт и не успел вовремя затормозить. В результате автомобиль наехал на мужчину.

Как уточнили в региональной ГАИ, от полученных травм велосипедист погиб на месте.
Фото: Дондей
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