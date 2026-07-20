В Ростовской области водитель «Хонды» насмерть сбил велосипедиста

Фото: Дондей

В Ростовской области водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла 19 июля.Вечером 33-летний мужчина за рулем «Хонды» двигался в сторону села Приморка. В этот момент по проезжей части ехал 50-летний велосипедист.По предварительным данным, водитель не сразу заметил двухколесный транспорт и не успел вовремя затормозить. В результате автомобиль наехал на мужчину.Как уточнили в региональной ГАИ, от полученных травм велосипедист погиб на месте.