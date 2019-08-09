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В Ростовской области водитель грузовика врезался в дерево, заснув за рулём

В Ростовской области водитель грузовика врезался в дерево, заснув за рулём
В Ростовской области водитель грузовика попал в аварию, уснув за рулём. ДТП произошло в городе Донецке днём 12 августа.

Грузовая ГАЗель съехала с дороги и на большой скорости врезалась в дерево на обочине. Кабина буквально превратилась в груду металла. Водитель чудом остался жив, он отделался травмами, не опасными для жизни.

Мужчина, который оказался жителем Ростова, признался, что сильно переутомился и, видимо, задремал за рулём.

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