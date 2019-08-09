В Ростовской области водитель грузовика врезался в дерево, заснув за рулём



В Ростовской области водитель грузовика попал в аварию, уснув за рулём. ДТП произошло в городе Донецке днём 12 августа.



Грузовая ГАЗель съехала с дороги и на большой скорости врезалась в дерево на обочине. Кабина буквально превратилась в груду металла. Водитель чудом остался жив, он отделался травмами, не опасными для жизни.



Мужчина, который оказался жителем Ростова, признался, что сильно переутомился и, видимо, задремал за рулём.