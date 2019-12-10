В Ростовской области водитель автомобиля сбил 59-летнюю женщину



В Волгодонске Ростовской области водитель автомобиля сбил 59-летнюю женщину. ДТП случилось на улице Морской 11 декабря около 7:30. Об аварии сообщает DonDay Волгодонск.



По данным издания, водитель транспорта неустановленной марки двигался по Морской в сторону пешеходного перехода. В этот момент по «зебре» дорогу переходили две женщины. Автомобилист не пропустил пешеходов. В результате машина наехала на одного из них – 59-летнюю пенсионерку.



В результате ДТП женщина получила травмы. Ее доставили в больницу. Правоохранители устанавливают личность водителя и марку автомобиля.