В Ростовской области во время пожара в частном доме погиб годовалый малыш

В Орловском районе годовалый малыш погиб во время пожара в частном доме. Страшная трагедия случилась 26 октября.В тот день 20-летняя девушка с маленьким сыном была у себя дома - недалеко от хутора Курганного. Когда начался пожар, молодая мама с ребенком не смогла выбраться из жилья. Тем временем соседи вызвали на место пожарных. Прибывшие спасатели потушили огонь и обнаружили тело малыша. Девушку удалось спасти - ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Следователи осмотрели место ЧП и опросили очевидцев. Установить все обстоятельства происшествия смогут после проведения судебно-медецинской и пожаро-технической экспертиз, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура Ростовской области организовала проверку и взяла на контроль расследование дела.