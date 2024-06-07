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В Ростовской области во время пожара погиб 9-летний мальчик

В Ростовской области во время пожара погиб 9-летний мальчик
В Орловском районе Ростовской области погиб 9-летний мальчик во время пожара. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Возгорание случилось утром 7 июня в хуторе Луговом. Вся семья была дома. Но едва мать отвлеклась на минуту, как два брата начали играть с огнем.

Один из сыновей баловался с зажигалкой. Игры закончились, когда пламя попало на вещи. Огонь стал распространяться по всему дому. Соседи увидели дым и вызвали пожарных. Они же помогли выбраться из горящего дома одному из детей и их отцу.

Спасатели вынесли из жилья мать и ее сына. Вся семья госпитализирована.

Как сообщил DonDay, 9-летний мальчик погиб от отравления едким дымом.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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