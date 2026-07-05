В Ростовской области вечером 5 июля объявили беспилотную опасность
В Ростовской области вечером 5 июля объявили беспилотную опасность. Экстренное сообщение от РСЧС поступило около 21:30.
Жителей призывают покинуть открытые участки улиц, зайти в здания и держаться подальше от окон.
Напомним, минувшей ночью, 5 июля, ракеты и БПЛА перехватили в Ростове-на-Дону и четырех районах области: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском сельском и Мясниковском. В Советском районе Ростова из-за падения обломков БПЛА было повреждено остекление здания заведения общепита.