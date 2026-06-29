В Ростовской области вечером 29 июня объявлена ракетная опасность
В Ростовской области вечером 29 июня объявлена ракетная опасность. Оповещение от РСЧС поступило около 18:00.
Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
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В Ростовской области вечером 29 июня объявлена ракетная опасность
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